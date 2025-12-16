Deutsche Welle* внесли в список нежелательных организаций в РФ
Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций Deutsche Welle*, сообщает «Говорит Москва».
Сведения о добавлении немецкой медиакорпорации в перечень появилась на сайте Минюста.
В марте 2022 года ведомство признало сеть Deutsche Welle* (DW) СМИ-иноагентом. В феврале 2022 года МИД РФ потребовал от издания прекратить вещание, а также отозвал аккредитации у корреспондентов в Москве. это была ответная мера на запрет вещания телеканала RT в ФРГ.
*Исполняет функцию иноагента.
