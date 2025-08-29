Детскую площадку установили в поселке Красная Пойма Луховиц

У дома № 6а на улице Садовой в поселке Красная Пойма Луховиц оборудовали детский игровой комплекс. Его площадь составляет 200 кв. м. На территории детского городка рабочие установили горки и качели, другие игровые элементы, а еще скамейки и урны, оборудовали спортивный снаряд. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы выполнены по программе губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

«Вместе с установкой игрового комплекса ведется благоустройство двора, куда также входят дома № 9, 11 и 11а на улице Школьной. Работы включают в себя асфальтирование внутриквартальных проездов, обустройство парковочных мест и создание пешеходных дорожек. Много внимания уделяем вопросам безопасности. Здесь обустроим уличное освещение, установим камеры видеонаблюдения, которые войдут в систему „Безопасный регион“», — сказал глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин.

Жители рады положительным переменам и отмечают, что их обращения по установке детской площадки и благоустройству территории не остались без внимания.

«Мы рады, что появилась такая большая современная площадка. Это центр поселка, и ребятишкам здесь практически негде было играть. Теперь у них появился центр притяжения, где они с интересом будут проводить свободное время с друзьями», — поделилась мнением жительница Красной Поймы Анна Шолохова.

Работы по благоустройству двора завершатся в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.