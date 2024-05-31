Детскую площадку отмыли на Центральной улице в Солнечногорске

Детские площадки в плановом режиме отмывают сотрудники муниципального бюджетного учреждения «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Большая часть из них уже помыта.

В работе используют специальные щетки, шампуни и мойки высокого давления. Так, например, специалисты привели в порядок детскую площадку, расположенную во дворе дома № 1А на улице Центральная в микрорайоне ЦМИС. По словам сотрудников МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск», большая часть площадок Солнечногорска уже помыта, осталось около 20%.

«Мыли в микрорайоне Тимоново, а также в Рекинцо. В Тимонове мы 7 площадок помыли, некоторые площадки приходится и по 2-3 раза мыть, потому что от деревьев много чего падает, мусор разный, но это плановая работа», — сказал бригадир-водитель МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Александр Кокорев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.