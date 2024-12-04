Детскую площадку открыли в Электростали по народной программе «Единой России»

По наказам избирателей в рамках народной программы партии «Единой России» и при поддержке губернатора Подмосковья в Электростали на проспекте Ленина, дом № 30/13, установили межквартальную детскую игровую площадку. Об этом сообщает пресс-служба главы Электростали, секретаря местного отделения партии ЕР Инны Волковой.

С открытием объекта детей и взрослых поздравила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Волкова и депутатский корпус. По этому поводу во дворе состоялся небольшой праздник. Теперь здесь есть горки, качели, турники, установлены лавочки и безопасное резиновое покрытие.

А главную башню украшают рисунки атома — тема, актуальная для нашего города. Уже в первый час после открытия детвора исследовала все элементы и осталась довольна.

Родители же, пришедшие на открытие площадки вместе с детьми, отметили, что работа по ее монтажу шла оперативно.

«Было приятно видеть улыбки детей и слышать их звонкий смех. Теперь этот двор станет центром притяжения ребятишек со всех окрестных домов», — отметила секретарь местного партийного отделения Инна Волкова, принявшая участие в открытии.

В Электростали, начиная с 2013 года, было построено уже 43 детские площадки. Активисты местного отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Городская среда» продолжат осуществлять контроль хода работ по благоустройству дворовых территорий и детских игровых зон в округе.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 годы.

Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.