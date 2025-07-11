Детскую игровую площадку устанавливают в деревне Кривцово

Она будет отвечать современным требованиям безопасности: на ней уложат резиновое покрытие и разместят игровые элементы из экологических материалов. Подрядчик подготовил асфальтобетонное основание. Полностью работы планируют завершить в августе.

Обустройство игровой зоны осмотрели заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван и уполномоченный главы по территориальному округу Кривцовское Евгения Атаева. Также они проинспектировали содержание дворовых и придомовых территорий в деревне и пообщались с жителями.

«По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова проверили ход работ по обустройству новой детской игровой площадки. Обязательно устроим в честь её открытия праздник для всего двора. Во время выезда старшее поколение жителей посетовало на неудобные лавочки: пожилым людям трудно с них вставать. По их просьбе начали постепенную замену», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Установку площадки ведут в рамках комплексного благоустройства дворовой территории. Ранее у дома № 22 положили асфальт, установили бордюрный камень, обновили парковочные зоны, тротуары и дорожки к подъездам, поставили лавочки и урны.

Всего в Солнечногорске по программе «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году благоустроят девять дворовых территорий. Они расположены в деревнях Кривцово, Радумля, Толстяково, Якиманское, посёлках Андреевка, Смирновка и в городе по улице Молодежной. Их благоустройство планируют завершить до конца августа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.