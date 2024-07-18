Детскую игровую площадку обустроят вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове

Благоустройство сквера вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове продолжается. В 2024 году планируется обновить территорию возле дома №25. Рабочие уже приступили к обустройству детской игровой площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году проведут благоустройство 9 дворов в г. о. Щелково.

Одним из них станет двор домов № 17/1, 17/2 и 17/3 на улице Космодемьянской. Здесь появятся детская игровая площадка, спортивная зона и новые парковочные места. Дорожное полотно заменят и установят современное освещение. После благоустройства во дворе проведут озеленение.

В прошлом году проведено благоустройство сквера вдоль Пролетарского проспекта. Теперь в северной части города есть современное пространство, которое подойдет для жителей всех возрастов: здесь есть зоны отдыха для взрослых и детей и велосипедный маршрут. За безопасность в сквере отвечают камеры системы «Безопасный регион».

За последние три года более 75 дворов в округе Щелково получили обновленный вид.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.