Детскому омбудсмену Подмосковья стали реже жаловаться на систему образования

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поделилась статистикой обращений за 10 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Анализ обращений с начала 2023 года к региональному детскому правозащитнику показал, что родители стали реже писать и чаще звонить для получения консультаций.

В целом Ксения Мишонова отметила положительную динамику почти по всем группам обращений. Наиболее заметное улучшение ситуации с правами ребенка она отметила в сфере образования, семейного неблагополучия и взыскания алиментов.

«Анализ показал, что число обращений на тему образования в этом году сократилось почти на 40%, на 30% стало меньше жалоб на неблагополучие в семьях, на 20% снизилось и количество обращений по алиментам. Немного меньше жалоб стало на нарушение социальных прав (на 8%) и прав детей-инвалидов (на 2%)», — сообщила Ксения Мишонова.

Как поделилась подмосковный уполномоченный по правам ребенка, обращений по родительским спорам также стало меньше — на 6%, однако их доля в общей структуре обращений остается высокой — более 10%.

Кроме того, Ксения Мишонова сообщила о росте почти в два с половиной раза числа обращений в защиту прав семей участников СВО.

Всего за 10 месяцев 2024 года региональным уполномоченным по правам детей рассмотрено 1844 обращения и дано 1427 консультаций по телефону. (АППГ — 1931 и 1397 соответственно).

Обращение и предложения уполномоченному по правам ребенка в Московской области можно направить на почту: upr@mosreg.ru; консультация по телефону: 8(915)323-90-36.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.