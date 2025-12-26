Детскому дому в Омске передали технику для уроков самостоятельности

Сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» оказали поддержку омскому Дому детства имени Г. М. Кравцова, обеспечив его кухню новой бытовой техникой. Финансирование было обеспечено благодаря ежегодному благотворительному онлайн-аукциону «Энергия добра», проходящему на всех площадках предприятия в рамках программы «Родные города».

«Социальные опросы показывают, что значительная часть выпускников детских домов не обладает достаточными навыками ведения быта, когда начинает самостоятельную жизнь. Поэтому мы стараемся создать для наших ребят эту базу, помогаем приобрести необходимые знания и умения. С „Газпромнефть-СМ“ мы тепло дружим уже несколько лет и ценим те добрые дела, которые компания делает для наших воспитанников и их будущего. У нас стало больше возможностей для комплексной подготовки к жизни в социуме, развития самостоятельности и индивидуальности ребят. Но самое главное, дети понимают, что в мире есть добро и люди, готовые прийти на помощь», — отметила директор Дома детства им. Г. М. Кравцова Наталья Гриньке.

Добровольцы передали в каждую группу учреждения необходимую для приготовления пищи технику: микроволновые и электрические печи, мультиварки, тостеры, блендеры, миксеры, а также комплекты индукционной посуды. Освоение основ кулинарии и безопасное обращение с приборами на специально подготовленной кухне служат важным инструментом формирования социальных компетенций и готовят воспитанников к будущей самостоятельности.

Данная инициатива — продолжение многолетнего сотрудничества «Газпромнефть-СМ» с детским домом. Ранее волонтеры с Омского завода смазочных материалов организовывали для ребят творческие конкурсы и мастер-классы, участвовали в обновлении интерьеров и развитии социально-бытовой инфраструктуры. В 2025 году воспитанники совместно с представителями компании стали частью проекта «Здорово вместе», проведя серию мероприятий для пожилых омичей.

«Для нашей компании повышение качества жизни — одно из определяющих понятий в системе корпоративных ценностей. Оно относится и к сотрудникам, работающим на различных площадках, и к тем, кому мы стремимся помочь, реализуя социальные проекты. В традиционной акции „Энергия добра“ волонтеры из разных городов участвуют целыми семьями, ведь лотами благотворительного аукциона являются новогодние игрушки, которые наши сотрудники создают вместе со своими детьми», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.