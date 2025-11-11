Детский травматолог Подмосковья рассказал об опасности пользования СИМ в межсезонье

Осень радует нас последними днями без снега, и электросамокаты (СИМ) все еще на улицах, привнося удобство в нашу жизнь. СИМ (средства индивидуальной мобильности) становятся все более популярными, особенно среди молодежи. Однако с их ростом популярности появляется и необходимость помнить о безопасности. Электросамокаты могут быть опасны как для самих водителей, так и для окружающих. Большинство электросамокатов развивают скорость до 25 км/ч. Эта скорость, хоть и кажется незначительной, но может привести к серьезным травмам при потере контроля, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Езда на самокате по мокрой листве может быть опасной. Листья, намокнув, становятся скользкими, что увеличивает риск падений и потери контроля над самокатом. Среди наиболее распространенных травм — переломы, черепно-мозговые повреждения и сочетанные травмы. Восстановление после таких инцидентов может занять довольно продолжительное время времени», — предупреждает главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Если вы продолжаете кататься на электросамокате, вот несколько мер предосторожности:

не доверяйте управление детям и подросткам;

избегайте катания вдвоем или более человек на СИМ;

не выезжайте на проезжую часть;

не катайтесь по узким улицам с большим количеством препятствий;

держите безопасную скорость и контролируйте самока

отложите смартфон во время движения;

спешивайтесь перед переходом дороги;

выбирайте самокат с ножным тормозом для безопасности.

Травму лучше предотвратить, чем лечить.

