Детский телефон доверия в Подмосковье теперь доступен по короткому номеру 124

В Московской области работает детский телефон доверия, где дети и родители могут оперативно получить консультацию психолога. Получить поддержку психологов детского телефона доверия стало еще проще. Теперь у горячей линии появился свой короткий номер 124 для звонков с мобильных телефонов. В 2024 году более 60 тысяч звонков обработали психологи службы, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Номер 8 (800) 2000-122, по-прежнему, доступен с любого стационарного или мобильного телефона, но теперь к нему добавился новый — 124. Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи абсолютно бесплатно.

«Важно, чтобы каждый ребенок, подросток и родитель знали эти три цифры. Любые переживания и проблемы всегда можно обсудить с психологом службы, который внимательно выслушает и окажет эмоциональную поддержку», — отметила психолог, заведующая службы «Детский телефон доверия» Подмосковного центра инноваций социальной сферы Евгения Зеленина.

В службу могут обратиться не только дети, но и их родители или законные представители. Это может произойти в случае, если в семье или школе возник конфликт, если ребёнок плохо учится или не слушается, если родители не могут найти общий язык с ребенком без криков и угроз, или если им кажется, что ребенок что-то скрывает или изменился. Трудностей может быть много с разным уровнем сложности, важно знать, что на телефоне доверия каждый может получить помощь и поддержку.

Служба анонимная, работает в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.