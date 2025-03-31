Детский телефон доверия Подмосковья запустил онлайн-акцию «Марафон доверия 2025». Ее цель — напомнить детям и их родителям о том, что в случае необходимости они всегда могут обратиться за экстренной психологической помощью по номеру 8 (800) 200-01-22, а также набрав короткий номер 124 с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Всероссийская акция пройдет с 1 по 30 апреля и приурочена к международному дню детского телефона доверия (17 мая). Ее инициатором и главным организатором выступает фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации при поддержке министерства социального развития Московской области и Подмосковного центра инноваций социальной сферы, который обеспечивает функционирование горячей линии на территории региона.

Основными мероприятиями онлайн-акции станут: публикация серии постов и видеороликов о детском телефоне доверия; челлендж «Я знаю короткий номер детского телефона доверия»; творческий конкурс «Позвони — тебе помогут».

Чтобы принять участие в марафоне и поддержать Московскую область, нужно зайти на страницу центра инноваций социальной сферы во «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/gbumociss и начать делиться полезной информацией со своими родными и близкими.

Лидеры онлайн-акции среди регионов определятся организаторами до 17 мая 2025 года.

Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8 (800) 200-01-22 работает в Подмосковье с 2010 года. В этом году у горячей линии появился также свой короткий номер 124 для звонков с мобильных телефонов.

Служба работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней, в режиме анонимности. Все звонки на Детский телефон доверия бесплатные.

Каждый день психологи-консультанты центра инноваций принимают свыше 180 обращений от юных абонентов и их родителей. За год на детский телефон доверия Подмосковья поступает около 60 тыс. звонков.

Чаще всего дети и подростки обращаются на горячую линию, чтобы рассказать о своих личных проблемах. Они могут испытывать одиночество, низкую самооценку, страх, трудности в школе или просто желание найти себя. На втором месте по частоте обращений находятся проблемы, связанные с социальной адаптацией. Сюда относятся отношения с учителями и одноклассниками, нежелание ходить в школу и буллинг. Третье место занимают семейные конфликты, такие как споры с родителями или разногласия с другими детьми в семье.

К детскому телефону доверия часто обращаются и родители, которые сталкиваются с трудностями в воспитании ребенка или не могут найти взаимопонимание со своими детьми. Опытные психологи готовы помочь каждому члену семьи, независимо от того, с какой проблемой они обращаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.