Детский сквер появится на месте снесенных гаражей в Люберцах

В городском округе Люберцы в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий был ликвидирован объект нежилого назначения ­– комплекс заброшенных гаражных боксов в рабочем поселке Октябрьский, на улице Школьная, во дворе дома № 1, корпус 2. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажное кирпичное здание гаражей располагалось в непосредственной близости с существующей жилой застройкой, продолжительное время не использовалось по назначению и находилось в заброшенном состоянии. Через портал „Добродел“ поступали обращения граждан о необходимости сноса полуразрушенного объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации. В июле текущего года силами администрации были завершены необходимые работы по демонтажу, в настоящий момент земельный участок свободен от аварийного сооружения и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории уже в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется выполнить работы по благоустройству детского сквера с организацией зон отдыха, детской и спортивной площадок.

Всего на территории городского округа Люберцы было выявлено 239 недостроев, самостроев и аварийных зданий. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 130 объектов, что составляет 54% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.