Детский сад «Звездочка» в Красногорске распахнул двери для своих воспитанников

Красногорский детский сад «Звездочка» в ЖК «Город в лесу» распахнул двери для своих воспитанников, передает пресс-служба администрации городского округа.

От имени Главы Красногорска Дмитрия Владимировича Волкова коллектив дошкольного учреждения, детей и их родителей поприветствовала Первый заместитель Наталья Тимошина.

«Уверена, этот детский сад станет для вас вторым домом, потому что родители доверяют самое дорогое — своего ребенка. От имени Дмитрия Владимировича хочу поздравить с этим замечательным днем и поблагодарить строителей, которые сдали этот детский сад в срок».

В церемонии открытия также приняли участие депутаты местного Совета депутатов Алексей Клецкин, Анна Читайкина, директор Ангеловской школы Владимир Шумов, директор по девелопменту ООО СЗ «Джевоссет» Юлия Будник и другие почетные гости.

Муниципальный детский сад в п. Отрадное рассчитан на 350 мест. В нем располагаются просторные уютные игровые комнаты и спальни, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для занятий, медицинский и пищевой блок.

В новый детский сад выдано 200 направлений. Первые занятия начались уже сегодня. Полноценно сад заработает с завтрашнего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.