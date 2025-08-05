Детский сад в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» Ленинского округа поставили на кадастр

Детский сад на 310 мест поставлен на кадастровый учет. Соцобъект расположен на территории ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе. Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Адрес: Московская область, Ленинский округ, кв-л Центральный, дом № 4.

Трехэтажное здание площадью 3,7 тыс. кв. м рассчитано на 13 групп детей в возрасте от двух до семи лет. При проектировании особое внимание было уделено энергоэффективности и естественному освещению: двусветные окна в актовом и музыкальном залах наполняют помещения светом.

Планировка учитывает возрастные особенности: на первом этаже размещены группы для малышей, на втором — музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты психолога и дефектолога, на третьем — подготовительная группа и универсальное пространство для кружков. На территории детского сада работает система видеонаблюдения «Безопасный регион».

Новый сад стал частью масштабного образовательного пространства жилого комплекса. В декабре была построена школа на 1100 учеников, а ранее, в 2019 году, введен в эксплуатацию еще один детский сад на 200 мест. Вся инфраструктура сформирована на первой линии реки Купелинки, в непосредственной близости от прогулочной зоны со спортивными площадками для командных игр, скалодромом и воркаутом.

Жилой комплекс «У реки. Эко Видное 2.0» расположен всего в 7 км от МКАД по трассе М-4 «Дон». 3-я очередь проекта включает в себя два многосекционных дома — «Нестеров» и «Левитан», рассчитанных на 2 404 квартиры. Проект сочетает транспортную доступность, экологически благоприятную среду и продуманную социальную инфраструктуру.

На сегодняшний день работы по основным объектам комплекса завершены. В активной стадии — строительство двух многоярусных паркингов на 499 машино-мест каждый. В корпусе «Левитан» уже началась передача квартир, и первые новоселы получают ключи от квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.