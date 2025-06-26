Детский сад в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа готов наполовину

В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа активно продолжается строительство шестого детского сада, рассчитанного на 250 мест. Готовность объекта оценивается в 50%, и, благодаря опережающим темпам, открытие дошкольного учреждения запланировано уже до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Данный детский сад изначально планируется к вводу в соответствии с нашим графиком во 2 квартале 2026 года, однако мы сейчас делаем все возможное, ускоряем все процессы, чтобы отдать детский сад жителям до конца этого года», — рассказала заместитель руководителя проекта ЖК «Пригород Лесное» Мария Сундырцева.

На данный момент завершены монолитные работы и установка оконных блоков, заканчивается черновая отделка помещений. Ведется чистовая отделка и подготовка к установке технологической мебели. Параллельно осуществляется устройство инженерных сетей, включая водоснабжение, отопление, канализацию, электроснабжение и вентиляцию.

Дополнительно сообщается, что здание детского сада общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров будет иметь переменную этажность (2-3 этажа). Проектом предусмотрено размещение десяти групповых комнат с видом на лес, музыкального и физкультурного залов, медицинского кабинета с процедурной и кабинета логопеда. Все помещения будут оснащены современной мебелью и необходимым оборудованием. На прилегающей территории будут обустроены игровые площадки для каждой группы и проведено озеленение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.