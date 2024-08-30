Детский сад в Люберцах получил новый спортинвентарь

В преддверии Дня знаний в рамках благотворительной акции «Мячи — детям» руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов вместе с руководителем комитета по физической культуре и спорту Люберец, депутатом окружного совета Владимиром Сурковым передали спортивный инвентарь дошкольному отделению гимназии № 44 Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы регулярно проводим благотворительные мероприятия, среди которых акция „Мячи — детям“. Программа стартовала несколько лет назад в образовательных учреждениях Люберец и других округов Московской области. Не так давно проект распространился на новые территории РФ (ДНР, ЛНР) и Абхазию», — отметил Кудинов.

Он добавил, что в рамках встречи запланировали с педагогами по физической культуре проведение тематических мастер-классов под эгидой РФСО «Спартак».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.