Детский сад «Солнышко» в Коломне стал лучшим в Подмосковье

Награждение состоялось в рамках Съезда учителей Подмосковья, который прошел в Гимназии имени Е. М. Примакова.

Форум работников дошкольного образования «Предшкола: стандарт детского сада» собрал более 130 участников в очном формате, а свыше 700 человек присоединились к мероприятию онлайн.

Начальник управления общего образования министерства образования Московской области Елена Жданкина и руководитель Центра «Предшкола» Дарья Фадеева рассказали про ключевые задачи, стоящие перед дошкольными учреждениями в новом учебном году. Среди приоритетных направлений — усиление взаимодействия между школами и детскими садами, включая интеграцию образовательных программ, проведение общих тематических недель и шефство школьников над дошкольниками.

Также на форуме были озвучены планы по внедрению стандарта выпускника детского сада, предусматривающего диагностику воспитанников дважды в год, а также входную диагностику для первоклассников. Обсуждалась разработка диагностических карт для детей с особенностями развития.

Большое внимание уделили планам по повышению квалификации воспитателей и обмену опытом на уровне региона и городских округов. Кроме того, идет работа по закупке необходимого оборудования для дошкольных учреждений и активному вовлечению родителей в жизнь детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.