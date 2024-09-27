Детский сад с собственным кинозалом строят в Мытищах

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства детского сада в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дошкольную образовательную среду начали возводить в марте 2024 года. В настоящее время инспекторы фиксируют 27% строительной готовности объекта: готова половина надземной части будущего здания.

Общая площадь детского сада составит почти 4 тыс. кв. м. Трехэтажный корпус вместит 255 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь откроют групповые ячейки, в которых предусмотрены раздевалки, игровые и обеденные зоны, спальни, туалетные комнаты.

Кроме того, в детсаду по проекту появится многофункциональный физкультурный зал, кабинет логопеда. А в музыкальном зале будут не только проходить занятия музыкой и пением, но также праздничные и кукольные представления и показ детских фильмов.

На территории учреждения оборудуют прогулочные площадки с игровыми зонами для каждой группы, с учетом возрастных особенностей.

Завершат строительство детского сада в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.