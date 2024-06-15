Детский сад № 26«Улыбка» откроется после капремонта 1 сентября 2024 года. Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров проверил ход работ на выездном совещании, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К обновлению четвертого корпуса детского сада № 26 приступили в конце января 2024 года. Работы ведутся по президентской программе капремонта образовательных учреждений за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Наряду с внешним и внутренним обновлением здания, во дворе установят новые детские игровые площадки, а также завезут новую мебель и оборудование.

«Уже практически полностью закончена отделка фасада здания, уложена новая кровля, рабочие устанавливают окна и монтируют внутренние перегородки. Кроме того, подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Работы идут по графику, отклонений нет. К концу августа планируем завершить ремонт, и уже в сентябре дети пойдут в обновлённый детский сад», — сказал Сергей Юров.

Четвертый корпус детского сада № 26 открылся на Пионерской улице, 6А в 1968 году. После ремонта здесь будут работать восемь групп, посещать которые смогут 220 детей от трех до семи лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.