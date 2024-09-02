Детский сад на 510 мест торжественно открыли в поселке Нагорное в Мытищах

Более 200 детей вместе с родителями сегодня приняли участие в праздничном мероприятии, прошедшем в честь открытия нового образовательного учреждения в ЖК «Датский квартал», которое стало одним из самых больших в Подмосковье, сообщили в администрации городского округа Мытищи.

«Я надеюсь, что это место станет для ребят вторым домом, – обратилась к собравшимся глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. — Здесь их будут ждать добрые и любящие воспитатели, которые с радостью позаботятся о них и поделятся с ними множеством интересных знаний».

Представители родительской общественности Ольга Гришина и Мария Чёрная выразили благодарность главе городского округа и строителям за создание уютного и современного места для их детей рядом с домом.

Здесь будут работать 22 группы, каждая из которых оснащена игровыми и спальными комнатами. В здании обустроены музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, а на прилегающей территории — игровые комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.



