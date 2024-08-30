Детский сад на 320 мест готовится к открытию в Солнечногорске

В мкр. Рекинцо-2 округа Солнечногорск завершено строительство детского сада на 320 мест. Новому дошкольному учреждению выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации округа.

Высокие темпы строительства стали возможны благодаря применению системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства, которая была разработана на научно-производственной базе Концерна «Крост».

В новом учреждении разместились 13 групповых помещений для детей от 1,5 до 7 лет.

«Большой детский садик в Рекинцо-2 — один из важнейших проектов для округа. Соцобъект на 320 мест построен по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С началом учебного года дети пойдут уже в новый детский сад», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В трехэтажном здании для малышей создали комфортные игровые и спальные комнаты, есть физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, помещения для занятий творчеством, кабинеты логопеда и психолога, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории обустроили детские игровые и спортивные площадки, установили песочницы и теневые навесы, горки и качели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.