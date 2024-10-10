Детский сад на 300 мест в ЖК «Люберецкий» ввели в эксплуатацию

Детский сад на 300 мест в ЖК «Люберецкий» ввели в эксплуатацию. Уже выдано разрешение. Соцобъект построен в рамках инвестиционного контракта за счет внебюджетных источников финансирования в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В новом детском саду запроектировано 12 групповых состоящих из помещений для воспитания, обучения и ухода за детьми. В каждой групповой предусмотрена спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты.

Для развивающих занятий детей предусмотрены общие помещения: физкультурный и музыкальный залы, универсальная кружковая комната, а также кабинеты для индивидуальных занятий с психологом и логопедом. В саду также имеется медицинский блок, прачечная и пищеблок. Административно-хозяйственные помещения расположены отдельно от детских. На территории выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

В жилом квартале «Люберецкий» уже работают детский сад на 250 и на 350 воспитанников и школа для 1500 учеников, а также ведется строительство поликлиники на 300 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.