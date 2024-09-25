Детский сад на 300 мест в Люберцах откроют до конца года

В городском округе Люберцы до конца текущего года отроется новый детский сад на 300 мест. На данный момент его строительство уже завершено, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Совсем скоро новый детский сад на 300 мест на улице Юности в ЖК „Люберецкий“ примет юных воспитанников. Строительство объекта уже завершено: в ближайшее время ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Просторные группы, музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, кабинеты логопеда и психолога — детсад соответствует всем современным требованиям. Юных люберчан детсад примет уже в текущем году», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, в трехэтажном здании будет 12 групп. Все групповые ячейки имеют игровую и спальню, туалеты, раздевалку, буфетную. На участке сформированы функциональные зоны: игровая; хозяйственная. На территории игровой зоны размещены 12 групповых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.