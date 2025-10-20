Детский сад «Малыш» в Шаховской готовится к открытию

Подходит к своему финалу масштабный проект реконструкции детского сада «Малыш» в муниципалитете округа Шаховская. Работы близятся к завершению, создавая условия для комфортного пребывания детей и педагогов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже на сегодняшний день детский сад оборудован всеми необходимыми коммуникациями: подключены отопление и электричество, обеспечивая комфортные условия и уют для малышей и сотрудников учреждения.

Сейчас основное внимание уделяется внешней инфраструктуре. По периметру ведется активное благоустройство прилегающих территорий. В рамках работ планируется создать полноценные игровые зоны для детей разного возраста. Для реализации проекта задействовано шесть единиц специализированной строительной техники.

Кроме благоустройства снаружи, большое значение уделяют интерьеру заведения. Сейчас завершается этап поставки необходимой мебели, оборудования и инвентаря. Вся нужная мебель уже доставлена, и на этой неделе запланировано ее поэтапное внедрение внутрь помещений.

Предполагаемая дата открытия обновленного детского сада — ноябрь текущего года. Это станет значительным событием для родителей маленьких жителей района, ведь качественное дошкольное учреждение обеспечивает детям отличную стартовую площадку для дальнейшего развития и успешной социализации.

Округ Шаховская активно поддерживает инициативы по улучшению инфраструктуры социальных учреждений, понимая важность комфорта и безопасности для подрастающего поколения. Новый детсад «Малыш» обещает стать современным образовательным пространством, способствующим гармоничному развитию наших детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.