Детский сад Ленинского округа вошел в топ-10 лучших садов Подмосковья

Детский сад № 27 «Бобренок» в рабочем поселке Боброво Ленинского городского округа вошел в число лауреатов регионального конкурса «Лучший детский сад», который провели в министерстве образования Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Организаторы конкурса оценивали многие показатели: создание пространственно-развивающей среды, закупку оборудования в соответствии с критериями проекта, интеграцию данного оборудования и материалов в образовательный процесс. Кроме того, мы предоставили на суд жюри видеоролик о жизни нашего детского сада», — рассказала руководитель учреждения Марина Иноземцева.

Отметим, что конкурс проводился среди образовательных организаций, реализующих областной проект «Предшкола: стандарт детского сада», цель которого — обеспечить преемственность между дошкольной и школьной образовательными программами. Всего было подано свыше 100 заявок из различных муниципалитетов Подмосковья. «Бобренок» вошел в десятку лучших.

В пресс-службе добавили, что детский сад работает с 2018 года. На сегодняшний день он состоит из пяти корпусов и двух палисадиков. В общей сложности учреждение посещают свыше 2 тысяч ребят. На базе сада действуют спортивные и творческие кружки и секции, например, футбол, дзюдо, самбо и другие. Кроме того, здесь активно внедряются принципы инклюзивного образования: детсад посещают немало детей с особенностями развития. Учреждение не раз было отмечено всероссийскими наградами за реализацию такого подхода.

В 2022 году детский сад Ленинского округа был признан лучшим в Подмосковье. Тогда победу в аналогичном конкурсе одержал детсад «Колобок», расположенный в 6-м микрорайоне города Видное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.