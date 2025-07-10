Детский сад «Котенок» Химок стал победителем областного конкурса

Дошкольное отделение «Котёнок» школы № 31 в Химках стало победителем областного конкурса «Лучший детский сад — 2025». За звание лучшего боролись 35 образовательных комплексов со всей Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главная цель конкурса — выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы дошкольных отделений образовательных организаций региона. Участники представили конкурсные материалы, которые оценили эксперты в соответствии с установленными критериями. По итогам анализа был сформирован рейтинг 10 лучших организаций.

«Коллектив учреждения во главе с директором Ольгой Марасановой проделал огромную работу. От всего сердца поздравляю воспитанников, родителей, сотрудников и руководство дошкольного учреждения! Гордимся!» — отметила глава Химок Елена Землякова в своем Telegram-канале.

В детском саду работают первоклассные специалисты. Так, Ксения Долженко и Елена Ищук — лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья». В 2021 и 2024 годах они вошли в число пяти лучших педагогов дополнительного образования Московской области. Кроме того, в 2018 году Анастасия Шлемко стала абсолютным победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года».

Конкурс «Лучший детский сад — 2025» показал высокий уровень организации дошкольного образования в Московской области. Почетные грамоты победителям и лауреатам вручат на августовской педагогической конференции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.