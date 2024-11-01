сегодня в 17:05

Детский сад капитально отремонтируют в Воскресенске в 2025 г

В округе Воскресенск в следующем году капитально отремонтируют детский сад, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МОУ „Лицей № 23“ (здание детского сада) в городском округе Воскресенск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ „Лицей № 23“ Московская область, Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, зд. 37».

Двухэтажное здание детского сада 1965 года постройки, общая площадь которого составляет 1169,9 кв. м.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.