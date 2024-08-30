Детский сад для 135 воспитанников открыли в ЖК «8 Кленов» Красногорска

Дошкольное учреждение построили по договору комплексного развития территории (КРТ) в рамках инвестиционного соглашения за счет внебюджетных источников финансирования.

Детский сад расположен на двух этажах жилого дома № 1 и рассчитан на пребывание 6 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Каждая групповая полного дня спланирована как изолированный блок, в котором предусмотрены: раздевальная, групповая, спальная, туалетная и буфетная. Кроме групповых комнат, в здании расположены залы для физкультурных и музыкальных занятий, а также универсальное кружковое помещение.

В состав жилого комплекса «8 Кленов» входят четыре корпуса этажностью от 4 до 6 этажей, детский сад на 135 мест, подземный паркинг на 780 машино-мест. Особое внимание в проекте уделено детским площадкам. Во дворе расположены игровые зоны из экологичных материалов с учетом требований безопасности и рекомендаций детских психологов. В миниполисе создано современное «зеленое» пространство на площади 4 га с зонами отдыха, детскими площадками, велодорожками и водоемами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.