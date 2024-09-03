Детсад «Дюймовочка» в Мытищах открыли после капремонтав

Многие из ребят, посещавшие учреждение до ремонта, вернутся в отремонтированный сад, к друзьям и любимым воспитателям. В этом году провелись масштабные работы по капитальному ремонту дошкольного учреждения. Здание 1979 года постройки было совершенно непригодным для эксплуатации.

Подрядчик обновил фасад, кровлю, групповые помещения, музыкальный зал, санузлы, полностью заменил все инженерные коммуникации. Помимо этого, детский сад укомплектовали новой мебелью, оборудованием и игрушками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.