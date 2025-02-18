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Детский сад «Чебурашка» в Домодедове откроют в конце февраля

В новый детский сад «Чебурашка» в ЖК «Домодедово парк» придут в конце февраля 250 дошколят. Все внутренние работы завершены, воспитатели готовы встречать ребят, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дошкольное образование предполагает всестороннее развитие детей и хорошую подготовку к школе. Уверена, созданные в «Чебурашке» условия будут этому только способствовать», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Помимо стандартных групп в саду предусмотрены помещения для дополнительного образования дошколят. Это хореографический кабинет, спортивный зал с тренажерами, сенсорная комната, класс математики и логики, лаборатория чудес. Здесь дети будут учиться, всесторонне развиваться и готовиться к школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.