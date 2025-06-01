Детский психолог рассказала, чего хотят дети от окружающих взрослых

1 июня отмечается День защиты детей — особая дата, напоминающая о нашей общей ответственности за счастливое и безопасное детство. Это не просто календарный праздник, а повод еще раз подчеркнуть, насколько важно бережное и внимательное отношение к детям с первых лет жизни. Именно в детстве закладываются основы психического здоровья, самооценки и доверия к миру, рассказала РИАМО детских психолог Мария Гагрина.

«Забота о детях начинается с заботы о семье. Именно поэтому так важны меры государственной поддержки, которые позволяют родителям чувствовать себя увереннее. В России сегодня действует целый ряд инициатив, направленных на поддержку материнства и детства. Это и программа материнского капитала, и ежемесячные выплаты семьям с детьми, и развитие инфраструктуры: яслей, детских садов, школьных учреждений», — рассказала Гагрина.

Все больше внимания уделяется и ранней помощи — поддержке детей с особыми потребностями, сопровождению семей в трудной жизненной ситуации, а также психологическому просвещению родителей. Это говорит о том, что забота о детстве постепенно становится приоритетом на всех уровнях — от семьи до государства.

«Однако никакие меры и программы не заменят самой главной опоры — внимательного, чуткого взрослого рядом. Ребенку необходимо чувствовать, что его слышат, понимают и принимают. В этом и заключается настоящая защита — не только от внешних угроз, но и от одиночества, тревоги, неуверенности. Каждый взрослый может стать таким источником тепла и поддержки — будь то родитель, педагог, врач или просто неравнодушный человек», — подчеркнула специалист.

Психолог пожелала в этот день, чтобы у семей было больше тишины, в которой можно услышать ребенка, и больше любви, чтобы ей поделиться. Пусть детство будет временем, когда дети чувствуют себя в безопасности и знают, что они нужны, заключила психолог.

День защиты детей — это международный праздник, который отмечается 1 июня. Он был учрежден в 1925 году на Всемирной конференции по вопросам благосостояния детей в Женеве. Основная цель этого дня — привлечение внимания к правам детей, их нуждам и проблемам, а также защита их интересов.

В разных странах этот день отмечается по-разному. В некоторых местах проводятся мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные соревнования и другие праздники, направленные на то, чтобы сделать этот день особенным для детей. День защиты детей также служит напоминанием о необходимости заботиться о благополучии и безопасности детей во всем мире.