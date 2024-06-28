Детский отдых в Московской области поставили на контроль

Городской летний лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» работает на базе МБОУ «Гимназия № 5» городского округа Дзержинский. В первой смене — 200 человек, 10 детей участников СВО, 15 ребят — из многодетных семей.

26 июня в гостях у ребят в лагере «Солнышко» побывал глава городского округа Дзержинский Андроник Пак. Он пообщался с юными дзержинцами и даже успел поиграть с ними в мяч.

Директор школы Наталья Викулова рассказала как ребята проводят время. Вожатыми в летнем лагере подрабатывают ученики старших классов. Детский отдых проходит под контролем и более опытных наставников, квалифицированных педагогов.

Глава города заглянул в школьную столовую, чтобы проверить качество питания. Каждый день детям готовят сбалансированные блюда, меню которых разрабатывается на основании СанПиН.

У детей большой список активностей и кружков, которые они посещают ежедневно, развивая свои творческие способности и приобретая новые знакомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.