Детский омбудсмен Подмосковья провела личный прием жителей в Реутове

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, региональный координатор «Женского движения Единой России», провела прием жителей в общественной приемной «Единой России» в Реутове в рамках тематической недели приемов по вопросам материнства и детства, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Вопросы, с которыми пришли на прием жители Подмосковья, касались семейных споров, оказания помощи, в том числе психологической, одиноким матерям, а также содействия в благоустройстве.

«На прием пришло 10 человек. В основном это вопросы, конечно, определения места жительства детей после развода родителей. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что у нас мама или папа увозит ребенка в неизвестном направлении, препятствуют общению со вторым родителем. С каждым годом таких ситуаций становится все больше. За 5 месяцев 2024 года ко мне поступило 102 обращения на тему родительских споров о воспитании детей после разводов, за аналогичный период прошлого года — было 99 таких обращений», — рассказала Ксения Мишонова.

Также на прием уполномоченного пришли родители, которые просили оказать содействие в благоустройстве территории. Все обращения оформлены официально и приняты в работу.

«Каждая ситуация индивидуальна и требует особого подхода. Часто люди просто не знают, куда обратиться за помощью, не понимают алгоритм действий или останавливаются на полпути. На приеме мы внимательно знакомимся с каждым вопросом, предлагаем пути решения», — отметила Мишонова.

Записаться на личный прием к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и получить консультацию можно по телефону: 8 (498) 602-32-07. Обращения принимаются на почту: upr@mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.