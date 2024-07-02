Детский омбудсмен Подмосковья поделилась статистикой обращений за 2024 год

Уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой за 6 месяцев 2024 года было рассмотрено 1 241 письменное обращение. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Небольшой рост произошел преимущественно за счет увеличения числа обращений, связанных с родительскими спорами (на 10%), защитой прав детей-инвалидов (33%). Наибольший рост показывают обращения о неблагополучии в семьях — почти в три раза. При этом важно отметить, что 90% таких сообщений при проведении проверок не подтверждаются», — сообщила Мишонова.

Также подмосковный детский правозащитник поделилась, что число обращений, связанных с получением мест в детских садах в последнее время сократилось на 8%.

«Число жалоб, связанных с предоставлением мест в детские сады медленно снижается уже не первый год,» — пояснила Мишонова.

Записаться на прием к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и получить предварительную консультацию можно по телефону: 8 (498) 602 32 07.

Обращения принимаются на почту: upr@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.