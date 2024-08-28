Детский омбудсмен Подмосковья и фонд «Защитники Отечества» начали сотрудничать

Фото - © Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области, и Ольга Ермакова, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества», подписали соглашение о сотрудничестве./пресс-служба УПР в МО

сегодня в 14:32

Документ о сотрудничестве подписан уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой и руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Соглашение подразумевает объединение усилий по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

В частности, стороны планируют совместно решать сложные вопросы при оформлении и предоставлении мер соцподдержки, восстановлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.

«С фондом „Защитники Отечества“ мы сотрудничаем уже не первый день. Пришло время задокументировать наши отношения. Спасибо руководителю регионального филиала фонда Ольге Ермаковой за внимание к проблемам семей наших бойцов!» — сообщила Ксения Мишонова.

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» создан 3 апреля 2023 года указом президента России Владимира Путина. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Филиал фонда в Московской области открылся 31 мая 2023 года в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.