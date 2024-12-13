Детский омбудсмен Мишонова: QR-коды помогут решить проблему травли в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает, что QR-коды в школах региона, с помощью которых ребята смогут анонимно сообщать о травле, помогут выстроить систему доверия между детьми и взрослыми. Об этом сообщает «360» .

Она подчеркнула, что для молодежи это самый простой способ сообщения — нужно просто навести телефон.

«Я думаю, что конечной точкой таких обращений будет не только наш аппарат уполномоченного по правам ребенка, но также управление образования, министерство образования, комиссии по делам несовершеннолетних», — сказала детский омбудсмен.

По ее словам, сейчас прорабатывается алгоритм, по которому будут работать данные QR-коды. Для этого создали рабочую группу.

«Это может быть достойной альтернативой телефона доверия», — добавила омбудсмен.

Она отметила, что благодаря QR-кодам в школах станет меньше буллинга. Сейчас важно выстроить систему доверия, так как подростки часто не говорят старшим о происходящем. Часто родители узнают о проблемах позже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице девочку, на которую напали одноклассницы в Котельниках.

«Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции», — сказал губернатор.