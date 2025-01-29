Детский омбудсмен Ксения Мишонова провела встречу с семьями в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошла встреча уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой совместно с представителями духовенства и администрации. Местом проведения мероприятия стал Георгиевский храм, где собрались семьи участников СВО, а также родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как-то хотелось поддержать мам, услышать, что их тревожит и волнует. Мне показалось, что Крещенская неделя — это самое время, чтобы встретиться в таком теплом кругу и поговорить о насущном. Мы проделали огромный путь, чтобы улучшить отношения с родителями, и сейчас мы выстраиваем поступательно всю систему образования, чтобы помочь каждому ребенку развить свои способности и получить доступное ему образование», — сказала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Мероприятие началось с молебна о здравии. Встреча проводилась в формате открытого диалога. Обсуждались различные вопросы, включая организацию образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, нехватка специального оборудования в классах, получение профессий и социальная адаптация после школы, а также много других тем. Все поднятые вопросы были взяты под контроль.

«Отдельное спасибо нашему духовенству, которое оказывает ощутимую поддержку нашим семьям. Формат православных гостиных, которые мы проводим уже второй год совместно с епархиями Московской митрополии Русской православной церкви, находит самые теплые отзывы у наших подопечных», — добавила Мишонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.