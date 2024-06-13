Детский летний лагерь открыл свои двери для учащихся школы № 10 в Видном

В Ленинском городском округе с 11 июня начинает работу летний лагерь «Десяточка», где ученики школы № 10 смогут не только отдохнуть, но и провести время с пользой. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы работаем по режиму дня. В 8:30 начинается зарядка и завтрак, после проходят занятия в кружках и секциях. В этом году мы реализуем очень интересный проект, который называется „Умные каникулы“. Каждый отряд занимается в пяти треках по пяти разным направлениям. К примеру, культурный, интеллектуальный, спортивный и так далее. Кроме того, у нас запланированы экскурсии по городу», — сказал начальник детского лагеря «Десяточка» Александра Афанасьева.

Он также добавил, что смена в лагере не проходит без занятий в бассейне «Дельфин», где опытные тренеры проводят с ребятами оздоровительные занятия.

«Здесь дети играют в водный баскетбол и волейбол. Вода помогает расслабиться и отпустить отрицательные эмоции. Хочется добавить, что такая активная деятельность полезна не только для здоровья и спины, но и хорошо поднимает настроение», — сообщила директор оздоровительно-образовательно центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Многие ученики школы № 10 уже не первый год посещают этот лагерь.

«В лагере я нахожу очень много новых знакомств, учителя и вожатые устраивают для нас очень интересные и веселые занятия и игры. С ними мы также ходим в кино. Лично я сейчас нахожусь в коллективе со взрослыми, помогаю вожатым», — поделилась одна из воспитанниц лагеря Арина Аничкина.

Смена в летнем лагере «Десяточка» продлится 21 день. На сегодняшний день в нем отдыхают 180 ребят.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.