Детский лагерь в Лосино-Петровском готов к старту летнего сезона

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова совместно с депутатом Госдумы Александром Толмачевым и секретарем местного отделения партии Сергеем Джеглавом провели мониторинг готовности школы № 1 в Лосино-Петровском к летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единая Россия».

Депутаты осмотрели помещения будущего лагеря и пообщались с педагогами. Планируется, что этим летом в лагере отдохнут порядка 260 ребят. На первую смену уже набрали более 140 человек.

«В Московской области «Единая Россия» проводит неделю приемов по вопросам материнства и детства. В приемные Партии поступает много вопросов об организации детского оздоровительного отдыха. Поэтому первой точкой рабочей поездки выбрали школу № 1. Здесь с 10 июня начнет работу оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Смена». Ребята будут заняты не только играми, но и вовлечены в различные детские общественные программы. Это не только место отдыха, но и поле для творческого роста. Уже сейчас можно сказать, что школьный лагерь в Лосино-Петровском готов к первой смене.», — отметила Полякова.

Толмачев отметил, что современные лагеря дневного пребывания играют важную роль не только в организации отдыха детей, но и их образовании и развитии: «В игровой форме ребята приобретают важные навыки. Например, как вести себя на дорогах, в активных играх, чтобы избежать травм. Вместе с коллегами оценили готовность школы к работе с детьми в формате дневного лагеря и подтверждаем, что все соответствует требованиям».

В период летнего отдыха в лагере будут проводиться мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по формированию здорового образа жизни. Также запланированы интересные экскурсии для ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.