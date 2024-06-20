Детский лагерь «Альтаир» продолжает работу на базе Лопатинской школы

Детский оздоровительный лагерь «Альтаир» открывает свои двери для детей от 7 до 15 лет в Ленинском городском округе. В этом году его посещают 150 ребят, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы встречаем деток в 8 часов утра, далее у нас идет построение на линейку, зарядка, завтрак, и после этого начинаются дополнительные занятия, которые продолжаются до 11:30 утра», — приводятся в сообщении слова начальника лагеря «Альтаир» Натальи Петровой.

Она добавила, что в лагере работает 5 кружков разных направлений. Спортивные мероприятия чередуются с творческими, после чтения проводят музыкальные занятия и интеллектуальные викторины. Досуг в летнем лагере дневного пребывания также насыщен увлекательными экскурсиями.

«Мне очень нравится проводить время в лагере, здесь у нас очень добрые учителя и вожатые, которые устраивают для нас интересные конкурсы и викторины. Мы занимаемся лепкой и рисуем, играем и ходим на интересные экскурсии», — поделилась юная воспитанница лагеря.

Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Алена Кокоева посетила детский лагерь и проверила качество отдыха детей.

«Уже четвертый год подряд я принимаю участие в комиссии к приемке лагерей к летнему оздоровительному периоду. Мы с уверенностью можем сказать, все педагоги подбираются очень тщательно», — приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Алены Кокоевой.

В пресс-службе добавили, что смена продлится до 9 июля, и за это время дети смогут не только получить заряд бодрости и хорошего настроения, но и провести время с пользой, научиться чему-то новому.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.