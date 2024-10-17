Детские травмы и глянец: названы причины неадекватной самооценки

Психолог Губанова: на личность человека может повлиять травмирующий опыт в семье

Психолог Галина Губанова рассказала, какие факторы могут повлиять на формирование неадекватной самооценки у человека. По ее словам, среди них — неприятие в семье и детские травмы, буллинг в средней школе, а во взрослом возрасте — влияние глянца, СМИ и соцсетей, навязывающих нереалистичные и завышенные представления о стандартах красоты и жизни.

«В разных подходах психотерапии расставляются свои акценты и используются инструменты для работы. Психоанализ обращается к объектным отношениям, идущим из детства, где основой искаженной самооценки является механизм примитивной идеализации», — отметила специалист в эфире радио Sputnik.

По ее словам, этот метод предполагает излечение при помощи постоянной работы над собой.

В свою очередь, когнитивно-поведенческая модальность направлена на избавление клиента от негативных убеждений: ему предлагают разные техники, развенчивающие мифы о его неполноценности, заключила Губанова.