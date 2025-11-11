Детские школы искусств из Ленинского округа оснастили новыми музыкальными инструментами

В минувшую пятницу в детской школе искусств города Видное и в детской школе искусств поселка Володарского подмосковного Ленинского городского округа получили партию новых музыкальных инструментов в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Поддержка сферы культуры ведется нами на постоянной основе через реализацию целевой программы. Это позволяет проводить плановое обновление оснащения, закупая все необходимое для учебного процесса. Данная работа будет продолжена — бюджет следующего года также предусматривает финансирование этих нужд», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Значимое пополнение материально-технической базы включает концертный рояль «Михаил Глинка», два фортепиано, три аккордеона «Тулячок», баян «Тула» и комплекты банкеток. Для детской школы искусств в Видном, которая работает уже более 60 лет и где сегодня обучаются около 2000 воспитанников, это обновление стало важным шагом в развитии материальной базы. Ученики учреждения регулярно демонстрируют высокие достижения, становясь лауреатами и получателями грантов конкурсов регионального и всероссийского уровня.

«Рояль и фортепиано обладают исключительным звучанием, отзывчивой клавиатурой и надежной конструкцией, что особенно важно для образовательного процесса. Это оборудование поможет раскрыть творческий потенциал наших учеников и вывести их исполнительское мастерство на новый уровень», — отметила директор детской школы искусств города Видное Лариса Похвалиева.

Детская школа искусств «Времена года» из поселка Володарского Ленинского городского округа одержала победу в окружном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая сельская детская школа искусств». Учреждение представляло Московскую область в Центральном федеральном округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.