Детские площадки Рузского округа обеспечат специальными элементами безопасности

На оперативном совещании в администрации Рузского городского округа обсуждался вопрос обустройства специальными элементами безопасности внутридворовых территорий, где сооружены детские игровые площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данную работу администрация Рузского городского округа проводит, чтобы обеспечить во дворах жилых домов безопасность жителей и, в первую очередь, детей. Для этого устанавливают лежачие полицейские, бетонные полусферы, столбики и знаки «Жилая зона». Все это специально затрудняет проезд автолюбителям, которые будут вынуждены максимально снижать скорость, что значительно снижает аварийность на данных участках.

«Всего нам необходимо обустроить 191 двор, на сегодняшний день задача выполнена по 55, по остальным 136 работу завершим до декабря», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.