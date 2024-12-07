Детские и спортплощадки обустроили в Лыткарине по губернаторской программе

В 2024 году в городском округе Лыткарино по губернаторской программе установили 3 новые детские площадки и 1 спортивную. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Лыткарине полностью завершили работы по установке детских и спортивных площадок по губернаторской программе на этот год. Каждая из них стоит на ударопоглощающем резиновом покрытии, что делает площадки безопаснее для детей.

Детские площадки оборудованы большим количеством игровых элементов, рассчитанных на детей разных возрастов. Они предназначены для физического и интеллектуального развития малышей.

Рядом с площадками устанавливаются лавочки и урны для удобства родителей и сопровождающих, а для безопасности территорию оборудуют современными системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.