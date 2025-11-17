Детская площадка в дер Малые Горки Наро-Фоминского округа практически готова

Детская площадка в деревне Малые Горки Наро-Фоминского округа практически готова. Уже установили яркие качели, карусель, спортивные снаряды. Все оборудование теперь на безопасном резиновом покрытии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатива благоустройства поступила от самих жителей. Они обратились к депутату Мособлдумы, члену фракции «Единая Россия» Олегу Рожнову, проект поддержали в рамках программы инициативного бюджетирования.

Монтаж завершен. Вокруг площадки благоустроят территорию, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Уже скоро здесь будет многолюдно и весело!

«Прекрасно, когда детские мечты становятся реальностью. Эта площадка — именно такая история: инициативу жителей, поддержал наш депутат Олег Рожнов, а территориальное управление Апрелевка реализовало все в срок и качественно», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова, которая приехала в деревню Малые Горки проконтролировать готовность площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.