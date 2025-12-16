Детская карта для алиментов может появиться в России

В России обсуждается вопрос введения целевой карты для получения алиментов, призванной обеспечить прозрачность и подотчетность в расходовании средств, выделяемых на содержание детей. Данная инициатива направлена на преобразование текущей системы алиментных обязательств и уменьшение разногласий, возникающих между родителями после расторжения брака, сообщает Life.ru .

По мнению главы МОО «Отцы рядом» Ивана Курбакова, действующие механизмы защиты имущественных интересов несовершеннолетних фактически неэффективны. В связи с этим, он обратился к депутату Госдумы Павлу Крашенинникову с призывом о разработке и внедрении «детской алиментной карты».

По словам Курбакова, сложившаяся практика в судебной системе такова, что плательщик алиментов лишен возможности отслеживать, как именно используются выделенные средства, которые должны предназначаться исключительно для нужд ребенка. Это влечет за собой риск нецелевой траты денег и нарушает принцип равноправия родителей, гарантированный Конституцией и Семейным кодексом РФ.

Статья 60 Семейного кодекса РФ четко регламентирует, что алименты должны направляться на обеспечение потребностей ребенка, его воспитание и получение образования. Хотя законодательство предоставляет суду право направлять до половины алиментных выплат на банковский счет, открытый на имя ребенка, данная норма применяется крайне редко из-за ее диспозитивного характера. В результате, родитель, проживающий отдельно, полностью отстранен от контроля за использованием денежных средств.

Курбаков предлагает закрепить на законодательном уровне обязательное рассмотрение вопроса о перечислении минимум 50% алиментов на специализированную детскую карту. Он также считает необходимым установить минимальный размер алиментных выплат на уровне прожиточного минимума для ребенка в конкретном регионе. По мнению общественников, половина этой суммы должна оставаться в распоряжении родителя, совместно проживающего с ребенком, для покрытия текущих расходов, а остальная часть должна поступать на карту для целевого использования под совместным контролем обоих родителей.

Специалист подчеркнул, что данная инициатива направлена не на ущемление прав одного из родителей, а на защиту интересов ребенка. По его мнению, внедрение детской алиментной карты позволит снизить количество судебных разбирательств, улучшить качество жизни детей и укрепить доверие к государственным институтам. Общественные организации «Отцы рядом» и «Содействие реализации прав отцов и детей» выразили готовность принять участие в доработке законопроекта, обсуждениях и проведении разъяснительной работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.