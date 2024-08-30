Детсад «Радуга» в Подмосковье смогут посещать 320 малышей

В г. о. Мытищи на кадастровый учет поставили ранее реконструированный детский сад «Радуга». В новом учебном году дошкольное учреждение смогут посещать 320 малышей разного возраста. Оперативно поставить объект на кадастр стало возможным благодаря совместной работе Министерства жилищной политики Московской области и управления Росреестра по Подмосковью, сообщает пресс-служба ведомства.

Дошкольное образовательное учреждение расположено на территории ЖК «Отрадный» по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Медицинская, д. 8.

Застройщик реконструировал соцобъект за счет внебюджетных источников финансирования в рамках договора о застроенной территории. В обновленном учреждении оборудован пищеблок полного цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, универсальное кружковое помещение для развивающих занятий, а также кабинеты психолога и логопеда. На территории детского сада оборудованы две спортивные площадки и прогулочные зоны. Прилегающую территорию детского сада озеленили, разместили новые групповые веранды, а также физкультурно-спортивные площадки. Возле входной группы расположили навесы для колясок, велосипедов, самокатов и санок.

ЖК «Отрадный» расположен в Московской области, в г. Мытищи. Жилой комплекс представляет собой несколько корпусов зданий высотой 14 — 25 этажей. На первых этажах размещаются офисы и коммерческие помещения. На территории новостройки установлены спортивные тренажеры, игровые городки для малышей, скамьи для отдыха старшего поколения. В шаговой доступности от ЖК находятся дошкольные, учебные, медицинские учреждения, торгово-развлекательные центры, супермаркеты, магазины, спорткомплекс и бассейн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.