Детсад № 26 в Балашихе открылся после капитального ремонта

Двери для своих воспитанников после ремонта открыл садик на Пионерской улице, 6а, в микрорайоне Железнодорожный. В нем расположены восемь групп, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

Здесь обновили все здание и территорию — фасад, инженерные коммуникации, кровлю, установили современное оборудование на спортивной и игровых площадках, в залы групп завезли новую мебель и оборудование.

К обновлению четвертого корпуса детского сада № 26 приступили в конце января 2024 года. Работы проводились по президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Здание на Пионерской улице, 6а, микрорайона Железнодорожный — один из четырех корпусов детского сада № 26 «Улыбка». Он открылся на Пионерской улице в 1968 году. После ремонта здесь будут работать восемь групп, посещать которые смогут 220 детей от трех до семи лет. Другие три корпуса детсада «Улыбка» расположены в Железнодорожном на Юбилейной улице, 24а, на Пионерской, 13а и на Калинина, 5а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.