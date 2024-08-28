Детсад на 350 мест в ЖК «Измайловский лес» Балашихи ввели в эксплуатацию

Детский сад на 350 воспитанников в ЖК «Измайловский лес» городского округа Балашиха готовится к открытию. Выдано разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер проекта возвел дошкольное учреждение в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

В трехэтажном здании смогут разместиться 15 групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудованы физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и пищеблок с полным циклом приготовления пищи. На территории дошкольного учреждения расположены детские групповые и спортивные площадки, общая прогулочная зона и площадки для хозяйственных нужд.

В проекте ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых заселены. На территории работают два многоуровневых паркинга, третий в процессе строительства. Помимо этого, в проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника. На первых этажах жилых корпусов — магазины, кафе и другие полезные сервисы. Рядом с каждым домом расположены уютные дворы-парки с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.