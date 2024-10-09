В детсаду подмосковного ЖК «Новая Рига» завершились монолитные работы

В строящемся детском саду в ЖК «Новая Рига» г. о. Красногорск завершились монолитные работы. Девелопер продолжает кладку стен, остекление, устройство систем электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Рабочие приступили к фасадным работам. Соцобъект возводят в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Детский сад рассчитан на 10 групп. Общая площадь дошкольного учреждения — 3,3 тыс. кв. метров. Здесь разместятся групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной, кабинетами врача и логопеда. Также в здании запроектированы методические кабинеты, административные и технические помещения.

На прилегающей к садику территории проведут озеленение. Возведут детские и спортивные площадки. По проекту предусмотрено создание всех необходимых условий для детей с ограниченными возможностями.

Первый детский сад на 320 малышей в ЖК «Новая Рига» был открыт в феврале 2023 года. Объект построен с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) по федеральному проекту «Инфраструктурное меню». В июне прошлого года была открыта школа на 1150 мест с большой спортивной зоной. Строительство велось девелопером за счет внебюджетных источников финансирования.

Сейчас в ЖК «Новая Рига» введены в эксплуатацию семь корпусов на 4553 квартиры. В стадии строительства находятся еще 2 корпуса. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг. Возводится детско-взрослая поликлиника на 150 посещений в смену.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.